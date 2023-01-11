CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun avukatının yargılanmasına devam edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in "Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Celal Çelik ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi. Tanık K.M.U., Konya Asliye Hukuk Mahkemesinde görevliyken FETÖ soruşturması çerçevesinde tutuklandığını, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp örgüte dair bildiklerini anlattığını söyledi. Sanık Çelik’i KHK ile kapatılan YARSAV’da görev yaptığı zamandan tanığını, Çelik’in kendisini o dönem "paralelci" diye yaftaladığını ifade eden K.M.U, "YARSAV’da ben yedek üyeydim. Asil üye olmama karşı çıktı, tartıştık, istifa etti. Sanığın FETÖ ile bağlantısı yoktur, olsa bilirdim" dedi.

Tanık beyanına karşı söz alan Çelik, YARSAV’da görev yaptığı dönemden K.M.U’yu tanıdığını ifade ederek, "O dönem ’Bu şahıs FETÖ’cü olabilir, yönetime almayalım’ dedim. Yaşanan bazı tartışmalar sonucunda ayrıldım" diye konuştu.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaanın hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine hükmetti. Duruşma 31 Ocak’a ertelendi.