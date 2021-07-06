Change tır operasyonunda 150 milyon liraya bloke

Adana merkezli 12 ilde düzenlenen change tır operasyonunda 137 tır Adana Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şahısların suçtan elde ettiği değerlendirilen banka hesaplarındaki parayla birlikte yaklaşık 150 milyon liralık taşınmaz mala savcılık tarafından bloke konuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, rehinli, çalıntı, yakalamalı, hacizli tırları change yaparak ‘suç örgütü kurmak’ , ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işleyen bir şebeke deşifre etti. Şüphelilerin tespiti için 6 ay önce teknik ve fiziki takibe başlayan polis, 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye’de operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 1’i kadın 34 kişi gözaltına alındı.

Operasyon devam ederken yaklaşık 300 tırdan 137’si Adana Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirildi. Ele geçirilen diğer tırların da illerden gelme işlemleri sürerken operasyonda 15 şase, 2 araç beyin okuma cihazı, 10 tır beyni, 1 ruhsatsız tabanca, 155 fişek, çok sayıda poliçe, vekaletname ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca şahısların suçtan elde ettiği değerlendirilen banka hesaplarındaki parayla birlikte yaklaşık 150 milyon liralık taşınmaz mala savcılık tarafından bloke konuldu.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 milyon liralık çek ve senet ele geçirildi.