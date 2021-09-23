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’Change Oto’ operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Aydın merkezli 17 ilde gerçekleştirilen ’change oto’ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş 23.09.2021, 13:59
’Change Oto’ operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi

Aydın merkezli 17 ilde gerçekleştirilen ’change oto’ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kazalı ve pert araçlar üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, çeşitli marka ve modeldeki araçların şase ve motor numaralarının değiştirilerek, haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Bir sene boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ’Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Change Oto’ olayı ile ilgili olarak Aydın merkezli, Konya, Denizli, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, İstanbul, Adana, Sakarya, Uşak, Sivas, Van, Muğla, Burdur, Gaziantep ve Antalya olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda H.T., İ.T., İ.K., Y.K., F.D., İ.K. ve Y.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 34 adet çeşitli marka ve modelde change oto ele geçirilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tüfek, 211 tabanca mermisi, 35 kurusıkı tabanca mermisi ve 12 av tüfeği mermisi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildi. Dün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Nazilli Adliyesine sevk edildi.

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