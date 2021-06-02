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‘Change oto’ operasyonunda 3 tutuklama

SAMSUN (İHA) – Samsun’da düzenlenen ‘change oto’ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş 02.06.2021, 18:00
‘Change oto’ operasyonunda 3 tutuklama

SAMSUN (İHA) – Samsun’da düzenlenen ‘change oto’ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, çalıntı araçların motor ve şase numarası değiştirilmesi olayıyla ilgili S.A., M.G. ve G.B. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen 3 kişi savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A., M.G. ve G.B. mahkeme tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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