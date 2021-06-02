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‘Change oto’ operasyonunda 3 tutuklama
SAMSUN (İHA) – Samsun’da düzenlenen ‘change oto’ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Asayiş 02.06.2021, 18:00
SAMSUN (İHA) – Samsun’da düzenlenen ‘change oto’ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, çalıntı araçların motor ve şase numarası değiştirilmesi olayıyla ilgili S.A., M.G. ve G.B. polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen 3 kişi savcıya ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A., M.G. ve G.B. mahkeme tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.