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Cezire Havayolları’na ait uçak bomba ihbarı üzerine Trabzon’a acil iniş yaptı

Kuveyt’ten havalanan ve bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı’na acil iniş yapan Cezire Havayolları’na ait uçaktaki yolcular tahliye edilirken, uçakta da arama başlatıldı.

Asayiş 07.10.2021, 12:18
Cezire Havayolları’na ait uçak bomba ihbarı üzerine Trabzon’a acil iniş yaptı

Kuveyt’ten havalanan ve bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı’na acil iniş yapan Cezire Havayolları’na ait uçaktaki yolcular tahliye edilirken, uçakta da arama başlatıldı.

Bu sabah Kuveyt’ten havalanan Cezire Havayolları’na ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı. Özel Harekat Polisi inceleme başlatırken, havalimanı geçici olarak uçuşa kapatıldı. Tek tek üst araması yapılarak uçaktan tahliye edilen yolcular havalimanı içine alınırken, yolcuların bagajları da mobil x-ray’den geçirilerek kontrol ediliyor. Bomba imha ekiplerinin ise uçakta aramaları sürüyor.

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