Cezayirli emlakçıyı öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
ANTALYA'DA KAYBOLDUKTAN 11 GÜN SONRA OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA CESEDİ BULUNAN CEZAYİRLİ EMLAKÇI MOHAMED MEKKİ'Yİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜKLERİ İLERİ SÜRÜLEN BİRİ RUS, BİRİ CEZAYİRLİ İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Antalya’da kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli emlakçıyı öldürdükleri ileri sürülen yabancı uyruklu 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi’nde dün park halindeki bir otomobilin bagajında, 11 gün önce kayıp başvurusu yapılan emlakçı Cezayirli 44 yaşındaki Mohamed Mekki’nin cansız bedeni bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede, Mekki’nin göğüs ve kol bölgesinde 20’nin üzerinde kesik izine rastlanmıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cezayirli emlakçı cinayetinin aydınlatılması için özel ekip kuruldu ve 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Ekipler, güvenlik kamerasında birlikte otomobile bindikleri görülen Mekki’nin yabancı uyruklu kiracıları Rusya vatandaşı 19 yaşındaki V.S.B. ve Cezayirli 25 yaşındaki M.A.L. adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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