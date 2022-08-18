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Cezayir’deki orman yangınlarında can kaybı 41’e yükseldi

Cezayir’in kuzey doğusundaki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiği bildirilirken, yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 18.08.2022, 23:11
Cezayir’deki orman yangınlarında can kaybı 41’e yükseldi

Cezayir’in kuzey doğusundaki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiği bildirilirken, yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cezayir’deki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e yükseldiği duyuruldu. Açıklama ayrıca, El Tarif eyaletinin doğusundaki yangın nedeniyle yaşları 40 ila 70 arasındaki 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Sivil Koruma Genel Müdürlüğü Sözcüsü Naseem Barnawi, 63 yangından 38’inin söndürüldüğünü açıkladı.

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