Cezayir’deki orman yangınlarında can kaybı 26’ya yükseldi

Cezayir İçişleri Bakanı Kamel Beldjoud, ülkede devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini açıkladı.

Cezayir’de çıkan orman yangınlarında bilanço artıyor. Cezayir İçişleri Bakanı Kamel Beldjoud yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Setif eyaletinde hayatını kaybeden 2 kişinin ardından, Tunus sınırına yakın El Tarif eyaletinde çıkan orman yangınında 24 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca Bakan Beldjoud orman yangınlarını söndürme çalışmalarının itfaiye ekipleri ve helikopterler ile devam ettiğini belirtti.

Cezayir Sivil Koruma Müdürlüğü tarafından bugün yapılan açıklamada, ülkenin 9 ayrı eyaletinde 26 noktada çıkan orman yangınları nedeniyle 2 kadının hayatını kaybettiğini, 42 kişinin ise yaralandığı duyurulmuştu.