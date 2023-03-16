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Cezayir’de yük treni tramvayla çarpıştı: 7 yaralı
Cezayir’in başkenti Al-Hama’da bir yük treniyle tramvayın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Asayiş 16.03.2023, 12:53
Cezayir’in başkenti Al-Hama’da bir yük treniyle tramvayın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Cezayir’in başkenti Al- Hama’da bir yük treni, istasyonda yolcu almak için duran tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.