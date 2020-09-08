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Cezayir’de sel: 1 ölü
Cezayir’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
Asayiş 08.09.2020, 17:17
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Cezayir’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
Cezayir’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana geldi. Başkent Cezayir’de başta olmak üzere çeşitli şehirlerde meydana gelen sel, hayatı felç etti. Yetkililer, dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışın Cezayir, Tipaza, Boumerdes, Blida, Tizi Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel ve Skikda bölgelerinde etkisini gösterdiğini duyurdu. Şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle altyapının ağır hasar gördüğünü ifade eden yetkililer, selde 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.
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