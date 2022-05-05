Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde cezaevindeki bir akrabasını ziyarete gelen şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir T Tipi Kapalı Cezaevinde yatan akrabası E.Ç’yi ziyarete gelen E.Ç’nin cezaevi görevlilerince yapılan üst aramasında cezaevine uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edildi. Cezaevi görevlilerince durumun Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibine bildirilmesi üzerine şüpheli E.Ç. Narkotik ekibi tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden ele geçirilen maddenin 8 gram esrar olduğu tespit edildi. Şüpheli E.Ç. hakkında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Şüpheli E.Ç. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.