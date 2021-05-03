Cezaevinden yeni çıkan şahıs, Fatih’te cinayet işledi, Esenyurt’ta polise teslim oldu

İstanbul’un Fatih ilçesinde aynı gün tanışıp arkadaş oldukları kişiyi boğarak öldüren katil zanlısı, cinayetin ardından polise teslim oldu. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 19 yaşındaki failin, ‘cinsel istismar’, ‘gasp’ ve ‘yaralama’ gibi olayların da aralarında olduğu toplam 43 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere cinayet 28 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında Fatih’te işlendi. İddiaya göre Avcılar’da oturan E.M.(19), gece saat 23.00 sıralarında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, yaklaşık üç saat önce Fatih’te Ahmet Ö. adlı bir kişiyi elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf edip polise teslim oldu. Öldürdüğü kişiyle cinayet günü Aksaray’da bir parkta tanıştıklarını ifade eden katil zanlısı, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Elleri t-shirt ile bağlanmış, boğularak öldürülmüş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ihbarın yapıldığı Fatih İlçesi’ne bağlı Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Çıkmazı Sokak üzerindeki adrese giderek evin kapısını açtı. Söz konusu adreste oturduğu öğrenilen ve bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Ahmet Ö., elleri t-shirt ile önden bağlanmış ve boğularak öldürülmüş halde buldu. Evdeki masanın üstünde içki kutuları bulundu. Yeni tanıştığı adamı aynı gün boğarak öldüren ve cinayeti itiraf eden katil zanlısı, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadelerde maktulle olay gününde Fatih’e bağlı Aksaray Mahallesi’nde bir parkta tanıştıklarını anlatan E.M., iddiaya göre Ahmet Ö.’den sigara istedi. E.M., yeni tanıştığı ve kendisine sigara uzatan Ahmet Ö. ile bir süre sohbet etti. Yeni tanışan ikili, birlikte alkol almaya karar verdi.

Cinayetten bir süre sonra gidip polise teslim oldu

Ahmet Ö., E.M’yi evine davet etti ve ikili eve gittikten kısa bir süre sonra alkol satın almak üzere birlikte evden çıktı. İkili eve döndü. O anlar evin girişine bakan güvenlik kamera görüntülerine de yansırken, evde içki içen ikilinin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tekstil atölyesinde çalışan E.M., saldırdığı Ahmet Ö.’yü elleriyle boğarak öldürdü. Ardından maktulün ellerini önden tişört ile bağladıktan sonra evin anahtarını da alıp adresten çıktı. Dairenin kapısını dışarıdan kilitleyen cinayet zanlısı, yakalanma korkusuyla yaşayamayacağını düşünerek polise teslim olmaya karar verdi. Cezaevinden henüz üç ay önce çıktığı ileri sürülen E.M., evine gitti ve ailesiyle helalleştikten sonra Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu.

Katille kurbanın aynı karedeki görüntüsü ortaya çıktı

Yaptıklarını İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde itiraf eden zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Fatih’te parkta yeni tanıştığı kişiyi evine davet ettiği ileri sürülen maktul Ahmet Ö. ile katil zanlısı E.M.’nin, cinayetin işlendiği eve girip daha sonra alkol almak için dışarı çıkarken kaydedilen güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Katil ile maktulün aynı karede yer alan görüntüde, ikili birlikte eve girip beraber dışarıya çıkıyor.