Cezaevinden çıktı, 5 gün sonra hırsızlıktan tutuklandı

Karabük’te, cezaevinden çıkan bir kişi 5 gün sonra hırsızlık şüphesiyle yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, H.M. adlı şahıs, Karabük il merkezinde işlediği 24 hırsızlık suçundan cezaevinde sabıkalı olarak yatmaktayken tahliye edildi. H.M., cezaevinden çıktıktan 5 gün sonra merkeze bağlı Arıcak köyünde bir evdeki kasa içerisinden yaklaşık 500 bin TL değerindeki nakit para ve ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Taksiyle kaçmaya çalıştığı esnada yakalanan ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak tekrar Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.