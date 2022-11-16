Cezaevindeki müvekkiline uyuşturucu madde veren avukat tutuklandı

Kocaeli’de bir avukatın, cezaevinde görüştüğü müvekkiline uyuşturucu madde verdiği tespit edildi. Evinde ve iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirilen avukat tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan müvekkili ile görüşen avukat B.O.U.’nun, bu görüşme esnasında müvekkiline uyuşturucu madde verdiği belirlendi.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli avukat B.O.U.’nun evinde ve iş yerinde polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan aramalarda, sökülmüş kök kenevir, saksıda dikili 2 Hint keneviri, 1,88 gram tütüne karışık esrar, 1,65 gram esrar, kuru sıkı tabanca ve 6 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan avukat B.O.U., tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.