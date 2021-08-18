Cezaevinde ölen Büyükşen çiftçi cinayeti tutuklusu son yolculuğuna uğurlandı

Konya’nın İsmil Mahallesi’nde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasında yardım ve yataklık suçundan tutuklu bulunan Mustafa Okşen, cezaevinde kalp krizinden hayatını kaybetti. Okşen’in cenazesi İsmil Mahallesi’nde son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti eve giren yüzü maskeli bir saldırgan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan kızları Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak yaralı kurtuldu. Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen baba ve annesinin katil zanlısının bulunmaması üzerine Necla ve Metin Büyükşen’in doktor oğlu Osman Büyükşen bir televizyon programına çıkarak katilin yakalanması için yardım istedi. Cinayetin çözülebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca jandarma dedektifleri JASAT görevlendirildi. JASAT ve Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Temmuz’da çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve araçlarda da arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden Abdullah B. ve Esra T., Konya Adliyesine sevk edildi. Abdullah B. ve Esra T’nin azmettirici oldukları, firari cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edildi. Yapılan sorgulamada Esra T.’nin öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.’nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra T.’nin Hüseyin K.’nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığı ve bu nedenle aileye zarar vermek istediği, bu durumu sevgilisi Abdullah B.’ye anlattığı, sevgilisinin de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup zarar vermeleri için Hüseyin K.’nin evine gönderdiği öne sürüldü. Abdullah B.’nin kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.’nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Şüpheliler Abdullah B. ve Esra T. ’kasten öldürmeye azmettirme’, Zekeriya O. ve Mustafa Okşen de ’kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararıyla, jandarmadaki diğer 20 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Büyükşen çifti cinayetinde ’kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’nda dün saat 16.00 sıralarında fenalaşan Mustafa Okşen, revire götürüldü. Burada doktorlar tarafından kalp masajı yapılan Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Mustafa Okşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Okşen’e hastanede otopsi yapılırken, ön otopsi raporunda kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, Mustafa Okşen’in cenazesi Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına Okşen’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.