Cezaevi nakil aracı şarampole devrildi: 10 yaralı

İzmir’in Bergama ilçesinde cezaevi nakil aracı şarampole devrildi. Kazada 9’u jandarma personeli 10 kişi yaralandı. Yaralıların 5’inin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bergama ilçesi Küçükkaya mevkiinde meydana geldi. Mahkumları cezaevine bıraktıktan sonra dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cezaevi nakil aracı şarampole devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve 110 AKS ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AKS ekipleri araç içerisinde bulunan personelleri çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından cezaevi nakil aracı içerisinde bulunan 9 jandarma personeli ve 1 şoför ambulans ile Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 9 jandarma personelinden 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.