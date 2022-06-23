banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ceza infaz kurumuna ait lojmanların çatıları uçtu. Uçan çatılar park halindeki 15 araca zarar verirken 2 dairenin de camları kırıldı.

Asayiş 23.06.2022, 23:36
Cezaevi lojmanlarının çatıları uçtu, 15 araç hasar gördü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ceza infaz kurumuna ait lojmanların çatıları uçtu. Uçan çatılar park halindeki 15 araca zarar verirken 2 dairenin de camları kırıldı.

Manisa’nın Akhisar ilçesi Süleymanli Mahallesi’nde saat 15.45 sıralarında meydana gelen sağanak yağış ve fırtına sonucu Akhisar Süleymanlı Ceza İnfaz Kurumuna ait lojmanların çatıları uçtu. Uçan çatı parçaları 15 araca zarar verdi, 2 evin de pencereleri kırıldı. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu