Cezaevi koğuşunda çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunda bir koğuşta iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunda dün akşam saatlerinde hükümlülerin kaldığı koğuşta iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken olaya, infaz koruma memurları müdahale etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.