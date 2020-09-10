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Cezaevi firarisi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ’TA UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE ARANAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI
Asayiş 10.09.2020, 16:54
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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi bir şahsı yakalamak için çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı takip yaptı.
Bu kapsamda Kayabaşı Mahallesinde bir sokakta takip yapan polis ekipleri, Serdar E.’yi (40) saklandığı tespit edilen adrese baskın yaparak yakaladı. Üzerinde kimliği olmayan sahsın parmak izinden tetkiki yapıldı.
Serdar E.’nin cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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