Cezaevi firarisi ve arkadaşları 20 kilometrelik takiple yakalandı
Çanakkale’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yaklaşık 20 kilometrelik takip sonucu yakalanan uyuşturucu tacirlerinden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan birinin ise kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunduğu ve Aydın Cezaevi’nden firar ettiği belirlendi.
Çanakkale’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yaklaşık 20 kilometrelik takip sonucu yakalanan uyuşturucu tacirlerinden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan birinin ise kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunduğu ve Aydın Cezaevi’nden firar ettiği belirlendi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerini görünce durmak yerine gaza basan zanlılar, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacının ardından şehir girişinde kıskıvrak yakalandı. Otomobilde bulunan şüpheli K.Ç, Ç.Ç, M.Ö, C.F.T. ve A.T.P gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 150 gram sentetik kannabinoid maddesi, tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Zanlılardan K.Ç.’nin 2 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, yaralama, gasp suçlarından arandığı, hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapsi bulunduğu ve Aydın Cezaevi’nden firar ettiği belirlendi.
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