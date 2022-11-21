Cezaevi firarisi ve aranan şahıslar operasyonla yakalandı

Aksaray’da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1’i cezaevi firarisi 3 şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da aranan şahısların yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1’i cezaevi firarisi 2’si “dolandırıcılık, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun koyma” suçlarından aranan 3 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, “dolandırıcılık” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Süleyman Er (42), Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve hakkında “hırsızlık” suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Resul D. (22), “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan İ. (25) isimli 3 şahsa yönelik Yeşilova beldesi, Taşpınar beldesi ve merkezde olmak üzere 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şahısta yakalanarak gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.