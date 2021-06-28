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Cezaevi firarisi suç makinası yakalandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde jandarmanın operasyonuyla yakalanan cezaevi firarisi suç makinası, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Asayiş 28.06.2021, 19:03
Cezaevi firarisi suç makinası yakalandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde jandarmanın operasyonuyla yakalanan cezaevi firarisi suç makinası, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Kasım 2018 tarihinde Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü iken tedavi amacıyla götürüldüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi’nden firar eden A.U., 25 farklı suçtan aranmaya başlandı. Jandarmanın istihbari çalışmaları neticesi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan A.U.’nun "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "dolandırıcılık", "tehdit", "hakaret", "kamu kurum ve kuruluşları gibi tüzel kişiliklerin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçları gibi birçok farklı suçtan aranması ve kaydı olduğu öğrenildi. Geniş güvenlik önlemleri altında Muratlı Adliyesi’ne çıkarılan A.U., tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.
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