Cezaevi firarisi sahte kimlikle KKTC’ye gitmek isterken yakalandı

İSTANBUL(İHA) İzmir’de cezaevinden kaçtıktan sonra sahte kimlikle dolaşan Halil Erzek , KKTC’ye gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı’nda pasaport polisinin dikkati sonucu yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti suçlarından tutuklu bulunduğu İzmir’deki cezaevinden kaçan Halil Erzek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kimlik kartı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmek isterken pasaport polisinin dikkati sonucu yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri yolculara yönelik yapılan Genel Bilgi Toplama Sistemini (GBT) kontrolü sırasında bir yolcudan şüphelendi. Terminal girişinde durdurulan yolcunun kimlik kontrolünü yaptığı sırada yolcunun ibraz ettiği Erbil Say isimli KKTC kimlik kartı ve sürücü belgesinin sahte olduğunu tespit etti. Bununun üzerine ekipler yolcuyu parmak izi kontrolüne götürdü. Yapılan kontrollerde şüphelinin gerçek isminin Halil Erzek olduğu ortaya çıktı. Şahsın uyuşturucu madde ticareti suçlarından tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Cezaevinden firar ettiği de tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi.