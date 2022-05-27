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Cezaevi firarisi JASAT dedektifleri tarafından yakalandı

Muş’un Bulanık ilçesinde cezaevi firarisi şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı.

Asayiş 27.05.2022, 09:36 27.05.2022, 09:57
Cezaevi firarisi JASAT dedektifleri tarafından yakalandı

Muş’un Bulanık ilçesinde cezaevi firarisi şahıs, JASAT ekiplerince yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “‘Birden Fazla Kişi Tarafından Yağma ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Bulanık ilçesinde saklandığı bilgisi alınmıştır. 22 Mayıs 2022 tarihinde JASAT ekiplerince yapılan operasyon neticesinde şahıs saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur” denildi.

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