Cezaevi firarisi jandarmaya takıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, jandarmanın yaptığı kontrollerde cezaevi firarisi olarak aranan bir şüpheli yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ilıca Mahallesinde, A.Ö’nün otomobil Jandarma Trafik ekiplerince durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde araçtaki A.K’nin açık cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada 8 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet pala avcı bıçağı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.