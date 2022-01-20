Cezaevi firarisi, girdiği eczanede tesadüfen kendini arayan jandarma ile karşılaşınca yakayı ele verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık 1 yıldır aranan 16 suç kayıtlı cezaevi firarisi, girdiği eczanede tesadüfen kendisini arayan bir jandarma personeli tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 9. JASAT tarafından 16 suçtan aranan cezaevi firarisi M.Y. (44) isimli şahıs yaklaşık 1 yıldır aranmasına rağmen sabit ikametgahının bulunmaması ve şüphelinin motosiklet kullanıp kaskla gezmesi nedeniyle yakalanamadı. Dün saat 21.00 sıralarında şüpheli şahıs Alanya İlçesi Oba mahallesinde kaskıyla bir eczaneden ilaç alırken tesadüfen, kendisini takip eden eczaneden ilaç alan JASAT personeline rastladı.

JASAT personeli eczanenin içinde kaskıyla alışveriş yapan şahsın 1 yıldır takipte oldukları M.Y. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şahıs JASAT ekipleri tarafından eczanede yakalanarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Yapılan incelemede cezaevi firarisi olan M.Y.’nin 6 ayrı bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı, 4 ayrı nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, 4 ayrı mala zarar verme, 2 ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma olmak üzere toplam 16 suçtan arandığı tespit edildi.