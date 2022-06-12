Ceza yememek için motosiklete takılan katlanabilir plaka polisi bile şaşırttı

Antalya’da trafik kontrolleri sırasında motosiklet sürücülerinin ceza yememek için kullandığı yöntem polisi hayrete düşürdü. Katlanabilir plaka ile yakalanan motosikletler trafikten men edilirken, yazılacak cezadan kurtulmak isteyen sürücüler dakikalarca polislere dil döktü.

Alanya kent meydanında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler uygulama düzenlendi. Kontrollerde motosiklet sürücülerinin kural ihlalleri sırasında ceza yazılamaması için kullandıkları yöntem polisleri hayrete düşürdü. Katlanabilir plaka kullanan sürücülerin plakalarının okunamaması için bu yöntemi kullandıkları öğrenildi. Sürücülerin bir kısmı yapılan alkol kontrolleri sırasında cezadan kurtulmak için her yolu denediler. Üflememek için direnen sürücülerin yanı sıra bahane üreterek polis ekiplerini ikna etme girişimlerinde bulunanlar dikkatlerden kaçmadı. Alkollü yakalanan bazı sürücülerde elleriyle yüzlerini kapatma girişimine bulundu. Yapılan kontrollerde 50 araç ve sürücünün sorgulaması yapıldı. 17 sürücüye alkollü araç kullanma ve ya farklı kural ihlalleri nedeniyle toplamda 55 bin TL ceza uygulandı. 17 araç trafikten men edilirken 3 aranan şahıs yakalandı. 11 sürücünün ehliyetine ise el konuldu.

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