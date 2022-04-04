Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden Gergerlioğlu’nun iddialarına ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “Sinan Kaya hastaneye götürülmemiş, götürüldüğünde ırkçı saldırılara maruz kalmış” şeklindeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından sosyal medya hesabında “Sinan Kaya hastaneye götürülmemiş, götürüldüğünde ırkçı saldırılara maruz kalmış” şeklinde yapılan paylaşımla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarında meydana gelen acil ve riskli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilerek ambulans ile hastaneye sevk işlemi gerçekleştirilmektedir. Hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde; kurum reviri, kurum aile hekimliği, kampüs semt polikliniği, kampüs hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve adli psikiyatri hastanelerinde sağlanmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde; hükümlü Sinan Kaya’nın ceza infaz kurumuna alındığında yapılan ilk muayenesinde; adı geçenin organ nakli olduğunun anlaşılması üzerine, 09.08.2021 tarihinde Iğdır Devlet Hastanesi Dâhiliye Polikliniğine sevk edildiği, 28.07.2021 - 19.03.2022 tarihleri arasında 6 defa kurum revirinde görevli doktor tarafından muayenesinin yapıldığı ve kendisine ilaç reçete edildiği; 28.07.2021 -19.03.2022 tarihleri arasında 12 defa Iğdır Devlet Hastanesine ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin Nöroloji, Dâhiliye, Psikiyatri ve Acil Polikliniklerine sevk edildiği, tetkik, muayene ve tedavilerinin yapıldığı anlaşılmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutukluların sağlığa erişimlerinde son derece titiz davranılmakta, modern infaz anlayışı içerisinde ve insan haklarına saygılı bir biçimde sağlık hizmetleri yürütülmektedir .Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışıdır” ifadelerine yer verildi.