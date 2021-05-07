Ceza uygulanan vatandaştan şaşırtan sitem:

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde cam filmi bulunan ve eksik evrakla yola çıkan sürücüye cezai işlem uygulandı. Aracının tam donanımlı olduğunu, yangın tüpünün bile bulunduğunu ifade eden sürücü, "Arabada ceza uygulayacak bir şey bulamayınca cam filminden ceza yazdılar" diyerek sitem etti.

Kocaeli’de tam kapanmayla birlikte kent genelinde denetimler sürüyor. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında D-100 Karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde sokağa çıkma kuralını ihlal eden, izni olmayan ve cam filmini çıkarmadan yola çıkan sürücü ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri tarafından durdurulan bir okul servisi şoförüne de, eksik evraktan ve cam filmini çıkarmadan yola çıkmaktan toplam 458 TL para cezası uygulandı.

"Aracım tam donanımlı"

Cezai işlem uygulandığı için polislere tepki gösteren servis şoförü Muhammed Eren, "Cam filminden ceza yedim. Bu araba okul taşıtı. ’Dur tabelasını yak’ diyor, zaten dur tabelası yanıyor. Yangın tüpü her şey var. Ne yapmaya çalışıyorlar? Tamam araçta cam filmli olabilir ama ‘sökeyim’ diyorum dinlemiyorlar. Araçta 14 kural tabelasına kadar her şey var. Yani bu araç tam donanımlı. Arabada ceza uygulayacak bir şey bulamadı, cam filminden ceza yazdılar" dedi.