Ceza değil, çikolata için durdurdular

Bolu’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde denetimlerini sürdüren polis ekipleri sürücülere çikolata ikramında bulundu.

Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayla birlikte polis ekipleri Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahı olan ve sürücülerin yoğun olarak kullandıkları D-100 karayolu üzerinde denetim yaptı. D-100 karayolunda uygulama noktasında durdurulan sürücülerin sokağa çıkış izin belgeleri kontrol edildikten sonra vatandaşlara çikolata ikramında bulunuldu.