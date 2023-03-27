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Ceylanpınar’da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
CEYLANPINAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ, YAPTIKLARI ÇALIŞMALARDA BİR ARACIN İLÇEYE UYUŞTURUCU MADDE GETİRECEĞİ BİLGİSİ ÜZERİNE OPERASYONDA BAŞLATTI.
Asayiş 27.03.2023, 16:31
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalarda bir aracın ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyonda başlattı. İlçe girişinde durdurulan şüpheli araç ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, İ.B. isimli şahsın üzerinden bir miktar metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan üç şüpheliden İ.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.