Ceylanpınar’da toplu köpek katliamı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde toplu köpek katliamı tepkiye neden oldu. Ceylanpınar Belediyesi, vahşetin sorumlularının bulunması için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmanın sürdüğünü açıkladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçe kırsalında yaşandı. Boş arazide birçok köpeği telef halde gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 7 köpeğin öldürülerek boş araziye atıldığını tespit etti.

“Vahşeti kınıyoruz”

Toplu köpek katliamı ile ilgili açıklama yapan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, vahşeti kınadıklarını belirtti. Daşkıran, “İlçe Jandarmamızdan gelen telefon aranması üzerine kırsalda 7 adet köpeğin ölü olarak bulunduğunu öğrendik. İhbar üzerine sağlık ve hayvan hizmetleri birim sorumlularımız olay mahalline gönderdik. Burada bizi derinden üzen nedeni ise henüz belli olmayan maalesef orada 7 köpek ölü olarak bulunmuştur. Bu olay belediye olarak hem bizi hem de ilçe halkını derinden üzmüştür. Biz belediye olarak bu konunun takipçisi olacağız. Çünkü hayvanlar bizim için değerlidir. Bu vahşete neden olanların bir an önce bulunup adli makamlara sevki konusunda belediye başkanımız son derece hassastır. Konuyu hassasiyetle takip etmekte ve bizlerde ekip olarak kendisini bu konuda ne gerekiyorsa dün olduğu gibi bugün yine bu özveriyle çalışmamızı devam ettireceğiz. Ceylanpınar Belediyesi’nin can dostlarına yönelik vahşetin sorumlularının bulunması için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.