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Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce sığınmacıların yaşadığı Telhammut çadır kentinde çıkan yangında bir mahalle yok oldu.

Asayiş 06.08.2021, 10:52
Ceylanpınar Telhammut çadır kentinde yangın

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce sığınmacıların yaşadığı Telhammut çadır kentinde çıkan yangında bir mahalle yok oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saat 04.30 sıralarında Ceylanpınar ilçesinde bulunan Telhammut çadır kentinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların çadırlara sıçramasıyla bir anda alev aldı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, bir mahalle tamamen yandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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