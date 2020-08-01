Ceylanpınar Belediyesinde çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı
ESKİ İLE YENİ BAŞKANIN YAKINLARI KAVGASINDA BİR TUTUKLAMA
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde eski ile yeni belediye başkanının yakınları arasında çıkan kavgada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü öğleden sonra Ceylanpınar Belediyesinde yaşandı. İddiaya göre Yüksek Seçim Kurulu kararıyla 18 yaş altındayken ruhsatsız silah bulundurmaktan bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldığı gerekçesiyle Aralık 2019’da görevden alınan eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın yakınları ile yerine geçen Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun yakınları, henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga etti. Kavgayı olay yerine giden polis ekipleri büyümeden önledi. Kavgada gözaltına alınan Emrullah, Ziya ve Lokman A., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah A. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Ziya ve Lokman A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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