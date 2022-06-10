Çeyizleri istenen kadın eşi tarafından ateşe verildi

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde eşinden çeyizlerini isteyen bir adam, iddialara göre ailesiyle birlikte eşini canlı canlı yaktı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras kentinde bulunan Chinta Garhi köyünde kan donduran bir olay yaşandı. Geçen yıl Mayıs ayında evlenen 20 yaşındaki kadın, eşinin ve eşinin ailesi tarafından çeyizleri istendiği gerekçesiyle canlı canlı yakıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, şüpheli eş ve ailenin iddialar üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Genç kadının babası Hiralal Singh, kayınpederinin kızından sürekli büyük miktarlarda para talep ettiğini ve bu nedenle kızına işkence yaptığını öne sürdü. Polis, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Parmağı kesildi

Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde de Hindistan ordusuna mensup bir şahsın eşi, çeyizi nedeniyle kocası tarafından parmağının kesildiğini söyleyerek polise başvurmuştu.