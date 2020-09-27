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Çeyiz hırsızı yakalandı

ÇEYİZ HIRSIZI YAKALANDI

Asayiş 27.09.2020, 10:13
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Çeyiz hırsızı yakalandı

Gaziantep’te yeni evlenen çiftin çeyiz eşyalarını çalan hırsız önce güvenlik kameralarına, daha sonra polise yakalandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katında bulunan çeyiz eşyalarını çalan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan çeyiz eşyalarının bir kısmı ise bulunarak sahiplerini teslim edildi. Şüpheli, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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