banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Ceyhan’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 15.06.2022, 10:13
Ceyhan’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bin 35 adet sentetik ecza hap, 57.75 gram metamfetamin maddesi, 27.70 gram eroin maddesi, 161.41 gram esrar maddesi, 0.86 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu