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Ceyhan’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Asayiş 08.11.2022, 09:27
Ceyhan’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdüren Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde belirlediği adrese baskın yaparak 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler A.K. ve İ.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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