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Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE BİR KİŞİNİN EVİNE DÜZENLENEN NARKOTİK OPERASYONUNDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE İLE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ. BASKINDA EVDE BULUNAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 09.09.2020, 19:58
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Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile nakit para ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerinde Şahin Özbilen Mahallesi’nde oturan torbacı şahsın evine baskın düzenlendi. Baskında ev didik didik arandı. Yapılan aramada, 13.30 gr eroin maddesi, 8 adet satışa hazır eroin maddesi paketçiği, 3 adet suboxsone 8/2 mg hap ve 1000 TL para ele geçirildi. Baskın sırasında şüpheli D.M. ise gözaltına alındı.

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