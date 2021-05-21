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Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 21.05.2021, 10:28
Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen toplam 13 şahsa yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 157.34 gram eroin maddesi, 33.88 gram sentetik kannabinoid katkılı toz maddesi, 32.39 gram metamfetamin maddesi, 61.5 adet uyuşturucu ve uyarıcı etki doğuran hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 380 lira para ele geçirildi.

2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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