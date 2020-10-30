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Ceyhan’da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 30.10.2020, 13:10
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-400 Karayolu’nda Adana’dan Osmaniye istikametine giden Hami B. yönetimindeki 31 NEM 52 plakalı otomobil Esentepe Mahallesi yakınındaki kavşaktan ilçe merkezine giriş yapan Halil. T. idaresindeki 01 JJ 696 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada arka koltukta bulunan 54 yaşındaki Güngör Tarakçı hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla inceleme başlatıldı.
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