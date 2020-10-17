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Ceyhan’da kaza: 4 ölü, 4 yaralı
ADANANIN CEYHAN İLÇESİNDE TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI (NERŞMAN ÇELEBİ/ADANA-İHA)
Asayiş 17.10.2020, 00:22
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abdulgani Öner hakimiyetindeki 33 CAL 47 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yunus Emre Ağca yönetimindeki 54 BZ 339 plakalı hafif ticari araç Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan’a bağlı Değirmendere Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada olay yerinde Dilşah ve Şükriye Öner ile Makbule ve Şehmus Güner yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü Abdulgani Öner Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Yunus Emre Ağca, Bayram Gökdemir ve Şehmus Öner Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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