Ceyda Yüksel’in ölü bulunduğu evin sahibi sabıkalı çıktı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir evde ölü bulunan ve vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenen Ceyda Yüksel olayıyla ilgili tutuklanan şahsın sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Olay dün ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi 5218. Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre evden cam kırılması seslerini duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri Ceyda Yüksel’in (21) cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadının vücudunda cam kesikleri olduğu belirlenirken olayla ilgili evin sahibi Serkan Dindar (38) gözaltına alındı. Dindar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

400 promil alkollü

Gözaltına alınan Serkan D.’nin yapılan ilk alkol testinde 400 promil alkollü olduğu belirlendi. Zanlının ilk ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ve olayın gerçekleştiği akşam bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini söylediği öğrenildi. Zanlının olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili bir şey hatırlamadığını ve sebebini bilmediği bir tartışmadan dolayı Ceyda Yüksel’in camın üzerine düşmüş olabileceğini söylediği aktarıldı. Ayrıca şüphelinin Ceyda Yüksel’in yaralanmasının ardından 112 acil servis ekiplerine kendisinin haber verdiğini söylediği öğrenildi.

İstanbul’dan İzmir’e, Dindar’ın davetiyle gelmiş

Öte yandan İstanbul’da yaşayan Ceyda Yüksel’in İzmir’e Serkan Dindar’ın davet üzerine geldiği öğrenildi. Dindar’ın polise verdiği ifadesinde, "Önce Alsancak’ta eğlence mekanında alkol aldık, sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum" dediği öne sürüldü.

Sabıkalı çıktı

Ceyda Yüksel’in ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan Serkan Dindar’ın evinde polisin yaptığı aramada 9 boş bira şişesi bulunduğu kaydedilirken, şüpheli şahsın ’yaralama’ ve ’trafiği tehlikeye sokma’ suçlarından sabıkalı olduğu bildirildi.