Çevreyi rahatsız eden alkollü şahıs müdahaleye gelen polislere saldırdı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs kendisine müdahale etmeye gelen polislere saldırdı. Güçlükle gözaltına alınan şahıs, polislere "ben ne yaptım ya” diyerek tepki verdi.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi önünde alkollü bir şahsın çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti. Olay yerinde bir şahsın sürekli bağırarak küfürler ettiğini gören ekipler şüpheliyi sakin olması konusunda uyardı. Ancak alkollü şahıs polislere bir anda tekme ve yumruklarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler istendi. Olay yerine gelen destek ekiplerle şahıs güçlükle gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada isminin Muhammet I. olduğu belirlenen şahıs sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Şahsın gözaltına alınıp polis aracına bindirildiği esnada direnmeye devam ettiği dikkatlerden kaçmazken, şahıs kendisini yakalayan polislere ise küfür etmeyi sürdürdü. Muhammet I.’nın "ben ne yaptım ya” demesi dikkat çekti.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.