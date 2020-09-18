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Çevreyi katleden şirkete ağır ceza
BURSA'DA JANDARMA TARAFINDAN ÇEVREYİ KİRLETTİĞİ TESPİT EDİLEN KAMYONA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE DENETLEME ŞUBE EKİPLERİ TARAFINDAN 265 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ.
Asayiş 18.09.2020, 12:21
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Bursa’da jandarma tarafından çevreyi kirlettiği tespit edilen kamyonun şirketine Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube ekipleri tarafından 265 bin 500 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Devecikonağı mahallesinde çevreye harfiyat atıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı’nca Kanlıçınar bölgesine yapılan planlı çalışmalar sonucunda bir şirkete ait kamyonun hafriyat getirerek döktüğünün görülmesi üzerine araç suç üstü yakalandı. Kaçak döküm yapan şirkete Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube Ekiplerince 265 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
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