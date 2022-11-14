Çevre yolundaki araçlara taş atan şahıslar tehlikeye davetiye çıkardı

Antalya’da gece saatlerinde tel örgünün arkasına geçerek ellerindeki taşları araçlara atan şahıslar, adeta ölüme davetiye çıkardı. Şahısların araçlara taş atma anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydan geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tel örgünün arkasında bulunan şahısların kamyon ve otomobillere taş attığı görüldü. Atılan taşların bazıları araçlara isabet etti. Şahısların, araçların durmasıyla beraber kaçtığı öğrenildi. Sürücüler ise ölümle burun buruna geldikleri anlara isyan etti.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntü büyük tepki çekti.