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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık."

Asayiş 27.06.2022, 13:03 27.06.2022, 13:05
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık."

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