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ADÜ’lü öğretim üyesi Kıbrıs harekatı sırasında Türkiye ile ABD arasındaki görüşme kayıtlarını inceleyecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık."
Asayiş 27.06.2022, 13:03 27.06.2022, 13:05
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Ekiplerimiz sahada. Şiddetli yağıştan etkilenerek zarar gören noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladık."