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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım."

Asayiş 27.06.2022, 13:02
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım."

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