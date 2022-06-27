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ADÜ’lü öğretim üyesi Kıbrıs harekatı sırasında Türkiye ile ABD arasındaki görüşme kayıtlarını inceleyecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım."
Asayiş 27.06.2022, 13:02
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım."