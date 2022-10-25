Çevre aktivistlerinden turuncu boyalı eylem

İngiltere’de çevreci grup Just Stop Oil üyeleri, Wesminister’daki fosil yakıt lobisine ev sahipliği yapan Tufton Caddesi’nde Küresel Isınma Politikası Vakfı ve yakıt lobilerinin bulunduğu binanın kapısını spreyle turuncuya boyadı.

İngiltere’de sanat eserlerine düzenledikleri saldırılarla gündeme gelen çevreci grup Just Stop Oil üyeleri, yeni bir eyleme imza attı. Westminster’da yerlere yatarak Horseferry yolundaki trafiği durduran çevreci eylemcilerden biri Tufton Caddesi’nde Küresel Isınma Politikası Vakfı ve yakıt lobilerinin bulunduğu binanın kapısını spreyle turuncuya boyadı. Kendini Güney Londralı normal bir adam olarak tanımladığını ve eylemi çocukları ve torunları için yaptığını belirten protestocu, büyük petrol, kıtlık, salgın hastalık ve savaşla mücadele için binaya turuncu boya sıktıklarını ifade ederek “Bizi destekleyin” dedi.

Metropolitan Polisi, protestocuların binayı spreyle boyadıklarına dair ihbarı almasının ardından duvarı boyayan aktivisti gözaltına aldığı aktarıldı.

Birçok sanat eserine saldırdılar

Daha önceki çevre eylemlerinde Just Stop Oil aktivistleri Kral Charles’ın bal mumu heykelini çikolatalı pasta ile hedef almıştı. Almanya’da ise bir başka çevreci grup, 110 milyon dolarlık Claude Monet’in Les Meules (Tahıl Yığını) tablosuna patates fırlatarak saldırmıştı.