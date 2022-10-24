Çevre aktivistleri Kral Charles’ın bal mumu heykelini çikolatalı pasta ile hedef aldı

İngiltere’de hükümetin yeni petrol ve gaz ruhsatlarını durdurmasını talep eden çevreci grup Just Stop Oil, başkent Londra’da bulunan Madame Tussauds müzesinde sergilenen İngiltere Kralı III. Charles’ın bal mumu heykeline çikolatalı pasta ile saldırdı.

Sanat eserlerine yönelik saldırıyla gündeme gelen çevreci grup Just Stop Oil, son protestosunda İngiltere’nin başkenti Londra’daki Madame Tussauds müzesini hedef aldı. Müzede sergilenen İngiltere Kralı III. Charles’ın bal mumu heykeline çikolatalı pasta ile saldırı düzenleyen 2 grup üyesi, "Harekete geçme zamanı" sloganı attı.

Aktivistler 110 milyon dolarlık tabloya saldırmıştı

Almanya’da Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grup Postdam kentindeki Barberini Müzesi’nde sergilenen Claude Monet’e ait Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tabloyu hedef almıştı. İki aktivist, tabloya ellerindeki patates püresini fırlatmıştı. Müze Sözcüsü yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtmiş, koruyucu cam bulunan tablonun saldırıdan hasar almadığını aktarmıştı.

Öte yandan, Monet’in 1888 ve 1891 yılları arasında yaptığı Les Meules adlı resim serisinin bir parçası olan tablo, Hasso Plattner tarafından 2019 yılında 110,7 milyon dolara satın alınmıştı.